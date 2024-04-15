Патрушев провел переговоры с главой совета нацбезопасности Израиля

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев провел телефонные переговоры с председателем совета нацбезопасности Израиля Цахи Ханегби. Об этом сообщили в аппарате Совбеза РФ. Газета.Ru

Патрушев отметил необходимость проявления всеми сторонами сдержанности для недопущения эскалации на Ближнем Востоке и подчеркнул, что Россия за дипломатическое урегулирование. RT на русском

Ранее стало известно, что Израиль отложил планы по началу операции в Рафахе в секторе Газа из-за атаки Ирана на территорию страны в ночь на 14 апреля. Американский телеканал CNN со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что Израиль по-прежнему полон решимости провести наземное наступление в Рафахе, хотя сроки эвакуации гражданского населения и предстоящего наземного наступления на данный момент остаются неясными. Идея операции вызывает негативную реакцию в регионе из-за угрозы гуманитарной катастрофы в Газе. Lenta.ru