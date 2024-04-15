В Совфеде оценили предстоящий саммит по Украине в Швейцарии

Встреча в Швейцарии по Украине не принесет пользы для решения конфликта, а вот политический вред от нее ожидать можно. Об этом заявил в своем Telegram-канале глава международного комитета Совета Федерации Григорий Карасин.

Конференция по Украине в Швейцарии должна пройти в июне. Инициатором мероприятия выступил Киев с целью утверждения «формулы мира» Владимира Зеленского. По данным СМИ, Швейцария планирует пригласить от 80 до ста стран, в том числе государства Глобального Юга. Евросоюз уже заявил о готовности принять участие в конференции.

Григорий Карасин напомнил, что на мирный саммит в Швейцарии, который планируется провести 15-16 июня, Москва «не приглашена, да и приглашение не примет».

Путин прокомментировал отказ позвать РФ на конференцию в Швейцарии

«Скорее всего, это выльется в массовое пиар-сборище с целью новых обвинений в адрес России и разного рода песнопения в поддержку киевского режима. Пользы для выхода из кризисной ситуации это не принесет, а политического вреда ожидать следует», - констатировал сенатор.

Президент Владимир Путин ранее обратил внимание на заявления о том, что без России в украинском кризисе ничего решить невозможно. При этом Западом выражается уверенность, что представителям России нечего делать на конференции, что, по мнению российского лидера, «вообще паноптикум».