Стартовала регистрация избирателей на праймериз "Единой России"

В понедельник, 15 апреля, на сайте "Единой России" началась регистрация избирателей для участия в предварительном голосовании партии. Она продлится до 24 мая.

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Регистрация на сайте pg.er.ru проходит с верификацией через портал госуслуг или mos.ru для жителей Москвы. Стать избирателем на предварительном голосовании партии может любой совершеннолетний житель региона, где осенью пройдут выборы.

"В этом году на осенних выборах смогут голосовать порядка 46 миллионов избирателей. По характеру и уровню кампаний этого года мы предполагаем, что на предварительном голосовании по отбору кандидатов в депутаты заксобраний и гордум явка может составить до 10%, а общий уровень регистрации избирателей может превысить прошлогодний - рекордный для региональных выборов", - приводит Telegram-канал "ЕР" слова замсекретаря генсовета партии Сергея Перминова.

Политик отметил, что в качестве кандидатов на участие в предварительном голосовании подали заявки более семи тысяч человек.

19 мая состоится разделение ключей шифрования электронного предварительного голосования и запуск ситуационного центра по наблюдению за его ходом. С 20 по 26 мая будет проходить неделя голосования, вечером последнего дня начнется подсчет голосов. Итоги праймериз подведут до 29 мая.

В единый день голосования в 40 регионах состоятся 67 избирательных кампаний, на которых будут замещены более 25 тысяч мандатов. В том числе пройдут довыборы депутата Госдумы в Хакасии.