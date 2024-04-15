Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб НАТО

Заместитель главы МИД России Александр Грушко прокомментировал планы Финляндии разместить у себя штаб сухопутных войск НАТО.

По его словам, российская сторона будет реагировать соразмерно тем угрозам, которые исходят от Швеции и Финляндии.

«Что касается Российской Федерации, то, как неоднократно об этом заявлял президент России, наша реакция будет соразмерной тем угрозам, которые могут исходить с территории этих двух стран... Разумеется, способы надёжного обеспечения нашей безопасности, обороноспособности будем продвигать», — приводит слова Грушко ТАСС.

Ранее в НАТО допустили скорое принятие решения о размещении штаба СВ в Финляндии.