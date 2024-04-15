Посольство РФ отреагировало на отмену концерта российской балетной труппы в Сеуле

Посольство РФ в Сеуле выразило сожаление из-за отмены апрельского концерта артистов российского балета, также усматривает "определенную тенденцию" в действиях южнокорейской стороны. Соответствующая информация опубликована в Telegram-канале дипломатического представительства.

"С большим сожалением узнали об отмене гала-концертов артистов российского балета, которые планировались в рамках коммерческого проекта компании Ballet&Model 16-18 апреля. Разделяем чувство глубочайшего разочарования с многочисленными корейскими поклонниками и проживающими в Корее соотечественниками, с нетерпением ожидавшими этой встречи с мастерами высочайшего мирового уровня", - говорится в сообщении. "Не можем не усматривать в этих шагах определенной тенденции в подходах южнокорейской стороны к сотрудничеству с Россией теперь уже и в области культуры. Вынуждены будем это учитывать", - подчеркнули в посольстве.

Ранее в Сеуле была отменена постановка Modanse с участием примы-балерины Большого театра Светланы Захаровой "с учетом безопасности зрителей и артистов". Концерт должен был пройти 17-21 апреля. До этого посольство Украины в Сеуле потребовало от Южной Кореи отказаться от культурного сотрудничества с Россией и ее представителями.