Песков назвал два региона, куда придут паводки в середине недели

Специалисты МЧС ожидают прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит ТАСС, власти принимают все возможные меры.

Середина этой недели — это как раз момент, когда вода придет в два региона — это Курганская и Тюменская область, — заявил Песков.

Он отметил, что в Оренбургской области половодье пошло на спад. Вода отступает медленно, однако там образовалось большое количество освободившихся домохозяйств. Представитель Кремля добавил, что процесс не до конца предсказуем, поэтому на местах принимаются все возможные меры «с акцентом на работу с людьми».

Ранее пресс-служба МЧС сообщила, что глава министерства Александр Куренков вновь прилетел в Орск Оренбургской области. Он проконтролирует исполнение прошлых поручений по ликвидации последствий паводка и оказанию помощи пострадавшим.