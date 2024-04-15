Кремль сделал заявление об ударе Ирана по Израилю

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Там призвали Иран и Израиль к сдержанности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Ura.Ru

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация - ни в чьих интересах. Поэтому, конечно, мы выступаем за то, чтобы все разногласия решались исключительно политико-дипломатическими методами», - сказал представитель Кремля в ответ на просьбу прокомментировать ситуацию в регионе после ударов Ирана по территории Израиля. ТАСС

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля в ответ на уничтожение здания иранского консульства в Сирии 1 апреля. Атака длилась около пяти часов. В Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Газета.Ru