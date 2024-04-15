Кремль сделал заявление об ударе Ирана по Израилю

В Кремле выразили обеспокоенность эскалацией напряженности на Ближнем Востоке. Там призвали Иран и Израиль к сдержанности, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU.

«Мы чрезвычайно обеспокоены эскалацией напряженности в регионе. Мы призываем все страны региона к сдержанности. Дальнейшая эскалация ни в чьих интересах. Мы выступаем за то, чтобы все разногласия решилась исключительно политико-дипломатическими методами», — заявили в Кремле.

В ночь на 14 апреля Иран нанес массированный удар возмездия по Израилю. Это было сделано в ответ на авиаудар по Дамаску, совершенный 1 апреля, в результате чего погибли семь офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР). Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что Тегеран выпустил 185 БПЛА, 110 ракет класса «земля-земля» и 36 крылатых ракет.