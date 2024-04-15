Посол России в Израиле Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия 24» заявил, что Ближний Восток охватит война, если страны региона будут действовать по принципу око за око, зуб за зуб. RT на русском

«Если сейчас пойдет развитие обстановки [по принципу] око за око, зуб за зуб, то ничего хорошего из этого не получится. Ближний Восток может быть втянут в большую региональную войну», - сказал дипломат. ТАСС

Вечером 13 апреля Иран запустил десятки беспилотников и ракет в сторону Израиля. Атака длилась около пяти часов. При этом в Израиле заявили, что сбили 99% выпущенных в его сторону ракет и дронов. Тем не менее иранская сторона сообщила о поражении ряда военных целей на территории еврейского государства. Газета.Ru