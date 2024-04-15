Небензя назвал атаку Ирана ответом на бездействие Совбеза ООН

Россия неоднократно предупреждала, что «неурегулированность многочисленных кризисов на Ближнем Востоке» будет приводить к росту напряжённости в регионе, напомнил постпред нашей страны при организации.

«То, что произошло в ночь на 14 апреля, не случилось в вакууме. Шаги Ирана стали ответом на позорное бездействие Совета Безопасности ООН, ответной реакцией на вопиющую атаку Израиля по Дамаску, причём далеко не первую. Сирия постоянно подвергается бомбардировкам Израиля», — сказал Небензя. «Многие из вас сегодня не нашли в себе смелости прямо указать на то, что нынешняя вспышка эскалации на Ближнем Востоке разворачивается на фоне продолжающейся уже более полугода беспрецедентной по масштабам жертв операции Западного Иерусалима в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан. Подобное замалчивание первопричин нынешнего кризиса считаем неприемлемым», — отметил дипломат.