Захарова раскритиковала новый закон в Германии

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала новый закон Германии, который позволяет менять пол раз в год. В своем Telegram-канале дипломат отметила, что «дно снова пробито».

Она напомнила, что не прошло и двух недель со дня легализации наркотиков в ФРГ.

Захарова обратила внимание, что 14-летним германским подросткам больше не требуется согласие родителей на смену пола. Операцию разрешают проводить раз в год.

«Возможно, если чаще, то новый гендер не успеет зажить», — сыронизировала дипломат.

В конце марта стало известно, что в Башкирии аннулируют браки лиц, сменивших пол.

В Белоруссии приравняли демонстрацию нетрадиционных отношений к порнографии. Президент республики Александр Лукашенко поддержал идею ввести в образовательный процесс курс полового воспитания детей и молодежи.