Лавров поговорил с главой МИД Ирана

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефону с иранским коллегой Хосейном Амиром Абдоллахияном ситуацию на Ближнем Востоке, Абдоллахиян проинформировал об ответных мерах Ирана на удар Израиля по иранскому консульству в Дамаске. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства по итогам разговора, состоявшегося по инициативе иранского министра.

"В фокусе внимания была ситуация на Ближнем Востоке, - отмечается в тексте. - Глава внешнеполитического ведомства Ирана проинформировал российского коллегу о принятых Тегераном мерах в ответ на осуществленный 1 апреля израильский авиаудар по консульскому отделу посольства Ирана в Дамаске, повлекший гибель официальных представителей Ирана".

Лавров и Абдоллахиян подтвердили позицию в пользу немедленного прекращения огня в секторе Газа. Глава МИД РФ отметил, что новые провокационные действия могут привести к росту напряженности на Ближнем Востоке.