Последние атаки на Запорожскую атомную электростанцию, совершенные Вооруженными силами Украины, являются терроризмом на государственном уровне, заявил в интервью ТАСС руководитель проектного офиса по региональной политике и развитию территорий концерна «Росэнергоатом», депутат Законодательного собрания Запорожской области Ренат Карчаа. Он подчеркнул, что в этом нет никаких сомнений.

Последние атаки украинского режима на Запорожскую АЭС — вне всяких сомнений, являют собой очередное доказательство того, что мы имеем дело с терроризмом на государственном уровне, — заявил Карчаа.

Ранее директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина сообщила об ударе украинского беспилотника по зданию учебно-тренировочного центра электростанции. По ее словам, за десять минут до атаки там находились сотрудники МАГАТЭ.

МАГАТЭ: атаки против ЗАЭС серьезно усилили риск ядерной аварии

Ранее Карчаа объяснил, почему украинские военнослужащие наносят удары по Запорожской атомной электростанции. По его мнению, таким образом в Киеве пытаются создать ядерный инцидент. Это позволило бы Украине обвинить Россию в безответственном отношении к ядерной безопасности.

Также ранее глава евродипломатии Жозеп Боррель назвал безрассудными удары беспилотников по ЗАЭС и потребовал прекратить их. Он подчеркнул, что атаки на станцию повышают риск ядерного инцидента.