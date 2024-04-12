Политологи оценили легитимность Зеленского после 20 мая

Политологи прокомментировали легитимность Владимира Зеленского после наступления 20 мая — именно в этот день должен закончиться срок полномочий украинского президента. Об этом сообщают «Известия».

Как заявил председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко, по украинскому законодательству Зеленский станет нелегитимным после 20 мая.

«Поэтому срок его полномочий истекает с 20 мая, и с 21 мая он должен бы передать все полномочия власти новому президенту, либо председателю Верховной рады. Я так понимаю, ни одного, ни другого, скорее всего, не будет, все решения, как и недавно принятые законы о мобилизации, будут приняты в порядке пожара, опасаясь волнений в стране. Я надеялся, что Зеленский хотя бы обратится в конституционный суд или иным способом попытается подтвердить свою легитимность. Но нет, оказывается, ему и этого не надо. Он настолько уверен в своей монопольной власти, что это позволяет ему делать такие финты», — сказал Коваленко.

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Эксперт также отметил, что вопрос легитимности Зеленского поднял бывший президент Украины Петр Порошенко. Коваленко считает, что таким образом экс-президент хочет поднять себе рейтинг, чтобы в будущем вновь баллотироваться на президентских выборах. К этому мнению присоединился ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский. По его словам, таким образом Порошенко хочет выступить в роли главного оппозиционера.

«По крайней мере, в настоящее время таких условий нет, поэтому думаю, что он также будет работать с новым президентом и не будет поднимать вопрос о нелегитимности Зеленского. С другой стороны, если оппозиционные силы придут к выводу, что Зеленского можно сместить и что для этого найдется поддержка на Западе, то вопрос его легитимности будет вновь поднят», — заявил Неменский.

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