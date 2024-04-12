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Политологи оценили легитимность Зеленского после 20 мая

Политологи прокомментировали легитимность Владимира Зеленского после наступления 20 мая — именно в этот день должен закончиться срок полномочий украинского президента. Об этом сообщают «Известия».

Политологи оценили легитимность Зеленского после 20 мая
© globallookpress.com

Как заявил председатель исполнительного комитета международного движения «Другая Украина» Роман Коваленко, по украинскому законодательству Зеленский станет нелегитимным после 20 мая.

«Поэтому срок его полномочий истекает с 20 мая, и с 21 мая он должен бы передать все полномочия власти новому президенту, либо председателю Верховной рады. Я так понимаю, ни одного, ни другого, скорее всего, не будет, все решения, как и недавно принятые законы о мобилизации, будут приняты в порядке пожара, опасаясь волнений в стране. Я надеялся, что Зеленский хотя бы обратится в конституционный суд или иным способом попытается подтвердить свою легитимность. Но нет, оказывается, ему и этого не надо. Он настолько уверен в своей монопольной власти, что это позволяет ему делать такие финты», — сказал Коваленко.

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Эксперт также отметил, что вопрос легитимности Зеленского поднял бывший президент Украины Петр Порошенко. Коваленко считает, что таким образом экс-президент хочет поднять себе рейтинг, чтобы в будущем вновь баллотироваться на президентских выборах. К этому мнению присоединился ведущий эксперт Российского института стратегических исследований, научный сотрудник Института славяноведения РАН Олег Неменский. По его словам, таким образом Порошенко хочет выступить в роли главного оппозиционера.

«По крайней мере, в настоящее время таких условий нет, поэтому думаю, что он также будет работать с новым президентом и не будет поднимать вопрос о нелегитимности Зеленского. С другой стороны, если оппозиционные силы придут к выводу, что Зеленского можно сместить и что для этого найдется поддержка на Западе, то вопрос его легитимности будет вновь поднят», — заявил Неменский.

Ранее бывший премьер Украины рассказал, как на Зеленского повлияет падение рейтинга.

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