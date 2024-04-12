Небензя высказался о причастности Украины к теракту в «Крокусе»

Постпред России при ООН Василий Небензя назвал открытым вопрос о причастности западных спецслужб к теракту в «Крокусе». ТАСС

«На фоне столь ожесточённых попыток перевести стрелки на ИГИЛ (организация признана террористической в РФ) и любой ценой выгородить Киев без оглядки на выводы следствия остается открытым вопрос о вовлеченности западных спецслужб в подготовку этого теракта», — заявил он. RT на русском

Ранее в Следственном комитете России отметили, что следователями была получена значимая информация, свидетельствующая о возможной связи исполнителей теракта в «Крокус Сити Холле» с украинскими спецслужбами. Lenta.ru