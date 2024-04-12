Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с многодетной семьей оленеводов из Ямалы. Об этом сообщает «Вы слушали маяк».

Отмечается, что семья Пяк живет в ямальской тундре и уже много поколений занимается разведением оленей. Поводом для звонка стала золотая свадьба Енкся и Зои Пяк — они прожили вместе 50 лет. В начале время разговора президент представился как «друг из Кремля».

«Все свои! Из Кремля. Ваши друзья из Кремля», — сказал он.

Позже Путин передал трубку президенту Белоруссии Александру Лукашенко, который в данный момент находится в России с рабочим визитом. Тот присоединился к поздравлениям, после чего лидеры двух стран пригласили внука супружеской четы посмотреть на старт космического корабля.

Напомним, что 11 апреля Лукашенко прибыл в Москву с рабочим визитом.