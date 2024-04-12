Вызванная в МИД РФ посол Словении провела в здании менее 10 минут

В МИД РФ была вызвана посол Словении Дарья Бавдаж-Курет. Об этом в пятницу, 12 апреля, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Ей был выражен протест из-за безосновательного лишения аккредитации сотрудника посольства РФ в республике.

— Рассматриваем этот очередной откровенно недружественный шаг в контексте общего курса Любляны на разрушение российско-словенских связей. Ответственность за последствия такой деструктивной политики полностью лежит на словенской стороне, — говорится в сообщении.

Также Дарья Бавдаж-Курет теперь объявлена персоной нон грата в Москве.

По данным РИА Новости, посол провела в здании министерства порядка девяти минут и сразу же вышла.

21 марта власти Республики Словения объявили сотрудника посольства Российской Федерации в Любляне персоной нон грата. Дипломата обвинили в нарушении девятой статьи Венской конвенции о дипломатических отношениях. Якобы он осуществлял деятельность, которая несовместима со статусом дипломата.

13 марта Австрия заявила, что высылает двух российских дипломатов. Причиной подобного решения стала якобы «несовместимость с их дипломатическим статусом».