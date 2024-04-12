В МИД РФ резко высказались о переговорах с США по стратегическим вооружениям

Рассуждения об альтернативе Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) сейчас являются бессмысленными. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков. Российская газета

«Что касается судьбы Договора о СНВ и соглашения ему на замену, то рассуждать об этом на данном этапе так же бессмысленно», — подчеркнул он, добавив, что также не имеет смысле на данный момент говорить об урегулировании мирным способом «любых других» проблем и вопросов в сфере стратегической стабильности. Газета.Ru

«Поэтому Вашингтону не стоит строить иллюзии насчет каких-либо новых соглашений в области контроля над вооружениями. Мы же не видим в этом трагедии и готовы к любым вариантам развития событий», - добавил Ермаков. ТАСС