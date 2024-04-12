Facebook* удалил публикацию посольства России на Кубе

Удаление из соцсети Facebook* (принадлежит Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в РФ) публикации российского посольства на Кубе является актом цензуры в рамках гибридной войны. Об этом говорится в заявлении в официальном Telegram-канале дипмиссии.

Российские дипломаты отметили, что «с возмущением» узнали об удалении Facebook* публикации об интервью, которое посол Виктор Коронелли дал в феврале, накануне Дня российского дипломата, каналу RT.

«Причина этого произвольного действия заключается в том, что Facebook "почувствовал", что наша страница пыталась "получить лайки, подписчиков, репосты или просмотры видео обманными методами", тем самым нарушив "спам-политику» платформы", - отмечается в заявлении.

В дипмиссии заверили, что никогда не прибегали к сомнительным методам продвижения и потребовали восстановить удаленный пост.

«Это акт цензуры, часть гибридной войны, которую ведет против нашей страны коллективный Запад, в том числе в социальных сетях, контролируемых Вашингтоном и его союзниками», - констатировало посольство, призвав распространить информацию о случившемся.

Ранее газета Wall Street Journal сообщила о том, что под давлением Белого дома Facebook* удалял посты с предположениями об искусственном происхождении коронавируса. Внутренняя переписка компании, полученная юридическим комитетом палаты представителей США, показала, что вице-президент компании Ник Клегг объяснял коллегам необходимость удаления таких сообщений.

При этом независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди – младший обвинил главу Белого дома Джо Байдена в установлении цензуры в социальных сетях. По его словам, администрация президента США дала указание социальным сетям ограничить его аккаунты, что они и сделали.

*Владеющая соцсетями Facebook и Instagram компания Meta признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России.