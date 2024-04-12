Захарова ответила выступившему против РПЦ эстонскому министру

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «признаках душевного нездоровья» у главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, предложившего признать РПЦ «террористической организацией». Об этом сообщают «Известия».

Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы Эстонская православная церковь (ЭПЦ) Московского патриархата разорвала связи с Русской православной церковью. В ЭПЦ заявили, что не видят для этого причин, после чего министр решил обратиться в парламент страны с требованием признать Московский патриархат «террористической организацией». Сообщалось, что это позволит запретить деятельность РПЦ в Эстонии.

Глава МВД Эстонии предложит признать РПЦ «террористической организацией»

Ляэнеметс отмечал, что «это не означает, что храмы будут закрыты» - ЭПЦ продолжит свою деятельность.