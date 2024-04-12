Захарова ответила выступившему против РПЦ эстонскому министру

Захарова заявила о «нездоровье» выступившего против РПЦ эстонского министра
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о «признаках душевного нездоровья» у главы МВД Эстонии Лаури Ляэнеметса, предложившего признать РПЦ «террористической организацией». Об этом сообщают «Известия».
Ранее Ляэнеметс потребовал, чтобы Эстонская православная церковь (ЭПЦ) Московского патриархата разорвала связи с Русской православной церковью. В ЭПЦ заявили, что не видят для этого причин, после чего министр решил обратиться в парламент страны с требованием признать Московский патриархат «террористической организацией». Сообщалось, что это позволит запретить деятельность РПЦ в Эстонии.
Глава МВД Эстонии предложит признать РПЦ «террористической организацией»
Ляэнеметс отмечал, что «это не означает, что храмы будут закрыты» - ЭПЦ продолжит свою деятельность.
«Все признаки душевного нездоровья налицо. Но и с логикой беда: С кем же тогда, по его мнению, будет общаться папа римский - с террористами?» - так прокомментировала его заявления Захарова.