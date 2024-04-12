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Комиссия ГД ожидает новый виток вмешательства Запада к инаугурации президента

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ожидает новый виток вмешательства Запада по мере приближения инаугурации президента.

В Госдуме заявили, что ждут провокаций Запада к инаугурации президента РФ
© Сергей Гунеев/ РИА Новости/ POOL/ ТАСС

Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Прошел почти месяц после выборов в России, но их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников. Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.
Политика
Василий Пискарев
Госдума