В Госдуме заявили, что ждут провокаций Запада к инаугурации президента РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ожидает новый виток вмешательства Запада по мере приближения инаугурации президента.
Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.
"Прошел почти месяц после выборов в России, но их тема прочно закрепилась в политической повестке США и их союзников. Ожидаем очередной виток попыток вмешательства в дела нашей страны и провокаций с участием всей пропагандистской машины Запада, включая подконтрольных спецслужбам релокантов-предателей, с приближением дня инаугурации президента России", - приводятся слова Пискарева в Telegram-канале комиссии.