В Госдуме заявили, что ждут провокаций Запада к инаугурации президента РФ

Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России ожидает новый виток вмешательства Запада по мере приближения инаугурации президента.

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Об этом заявил глава комиссии Василий Пискарев.