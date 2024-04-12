Кабмин одобрил пакет законопроектов о фудшеринге

Пакет законопроектов о введении в РФ механизма фудшеринга - безвозмездной передачи нераспроданных продуктов питания нуждающимся получил положительное заключение правительства РФ. Об этом ТАСС сообщил председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев.

"На подписи у [Дмитрия] Григоренко, вице-премьера [РФ], находится законопроект. У нас проект положительного заключения прошел в аппарат правительства", - сказал он.

По словам Метелева, законопроекты могут быть внесены в Госдуму "в ближайшие дни".

Как сообщалось ранее, группа депутатов во главе с Метелевым предлагает внести изменения в Налоговый кодекс РФ, согласно которым производители и ретейлеры освобождаются от уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при передаче нераспроданных товаров благотворительным и некоммерческим организациям для раздачи населению. Поправки также предлагается внести еще в три закона. Так, в законе "О благотворительной деятельности и добровольчестве (волонтерстве)" предлагается закрепить еще один вид деятельности - оказание товарной помощи населению на безвозмездной основе.

Кроме того, будут определены разрешенные для передачи товары. К ним будут относиться консервированные овощи, фрукты, ягоды, хлебобулочные изделия, крупы, мука, макароны, готовые блюда, детские продукты, соки, минеральные воды, безалкогольные напитки, чай, кофе. Также предлагается ограничить объем продукции, которую можно будет раздавать гражданам, на уровне 1% от оборота, во избежание мошенничества и ухода от налогов.

Изменения предлагается внести в закон "О качестве и безопасности пищевых продуктов" и в российский Кодекс об административных правонарушениях. Поправками в законы будет запрещено раздавать просроченные продукты, а за нарушение этого требования предлагается ввести административную ответственность.