Путин: Украина загнала себя в угол, отказавшись от переговоров с Россией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что противники России «загнали себя в угол», когда не стали вести переговоры с Москвой. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Путин сделал во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. По его словам, недоброжелатели России надеялись превзойти ее на поле боя, но теперь понимают, что это невозможно.

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«Я думаю, что они, во всяком случае, противоположная сторона в известной степени загнала себя в угол, когда отказалась от переговоров в расчете победить Россию на поле боя, нанести ей стратегическое поражение. Сейчас понимают, что это невозможно», — заявил он.

Напомним, что 11 апреля Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.