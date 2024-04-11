Захарова: новое контрнаступление Киева приведет к истреблению украинцев

Новое контрнаступление киевского режима может привести к окончательному истреблению украинцев. Об этом написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"[Президент Украины Владимир] Зеленский заявил о плане нового "контрнаступления". Министерство обороны России напомнило, чем закончились предыдущие планы и "контрнаступы". Не буду повторять", - отметила дипломат.

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"К чему это все может привести? Зеленский окончательно истребит украинцев", - подчеркнула Захарова.