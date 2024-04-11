Путин согласился вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом

Президент России Владимир Путин согласился с белорусским коллегой Александром Лукашенко, который предложил вернуться к проекту стамбульского договора с Киевом. Его слова приводит ТАСС.

Лукашенко сообщил, что необходимо «достать тот документ», «положить на стол» и «двигаться по нему».

«Да, и с ним работать», — отметил Путин.

В июне 2023 года президент Владимир Путин на переговорах с лидерами стран Африки в Санкт-Петербурге представил парафированный договор с Украиной под названием «Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украины». Соглашение с Киевом включало в себя положения о нейтралитете и гарантиях безопасности.

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Путин обратил внимание, что от переговоров отказалась Украина, а не Россия.