Путин прокомментировал отказ позвать РФ на конференцию в Швейцарии

Президент России Владимир Путин заявил, что Россию не позвали на мирную конференцию в Швейцарии, хотя и признали, что без нее невозможно вести диалог. Об этом сообщает РИА «Новости».

Такое заявление Путин сделал во время встречи со своим белорусским коллегой Александром Лукашенко. Эту ситуацию российский президент назвал «паноптикумом».

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«Теперь, как Вы знаете, продвигается идея провести какую-то конференцию в Швейцарии. Нас туда не приглашают. Более того, считают, что нам там делать нечего. И в то же время говорят, что и без нас ничего решить невозможно. А поскольку мы туда не едем, это уже вообще паноптикум», — заявил он.

Ранее Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом.