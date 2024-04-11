Постпред России представил ОБСЕ данные о теракте в «Крокусе»

Постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в ходе заседания организации представил данные о террористическом акте в концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщает РИА Новости.

«Естественную реакцию на произошедшее продемонстрировало большинство стран мира, осудив терроризм и отозвавшись словами поддержки и соболезнования нашей стране и российскому народу», — заявил Лукашевич в ходе выступления, также отметив комментарии ОБСЕ по поводу трагедии.

При этом постпред подчеркнул, что «ряд государств-участников ОБСЕ воздержались от соболезнований», не осудив теракт.

Ранее Лукашевич заявил, что официальные лица стран НАТО замалчивают террор в отношении российских граждан.