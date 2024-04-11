Небензя заявил о «коренном переломе» в украинском конфликте

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что в конфликте на Украине происходит «коренной перелом». Об этом сообщает ТАСС.

По словам Небензи, Украина уже не сможет остановить этот перелом с помощью западного оружия и «мясных штурмов». Он также добавил, что на сегодняшний день Украина представляет из себя «не более чем ЧВК, воюющую для Запада».

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«В военных действиях на наших глазах происходит коренной перелом. И изменить эту тенденцию не смогут ни новые пакеты западной помощи, ни новые так называемые "мясные штурмы" и контратаки киевского режима», — заявил он.

Ранее Небензя заявил об ответном характере ударов по инфраструктуре Украины.