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Небензя призвал Запад готовиться к обсуждению капитуляции Украины

Запад должен быть готов к тому, что главной темой на конференциях по Украине в ближайшем будущем будет ее безоговорочная капитуляция. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

Небензя призвал Запад готовиться к обсуждению капитуляции Украины
© РИА Новости
«Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться», — заявил Небензя.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Ранее МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее предвзятого отношения к военному конфликту и открытой поддержки Киева.

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