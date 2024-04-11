Запад должен быть готов к тому, что главной темой на конференциях по Украине в ближайшем будущем будет ее безоговорочная капитуляция. С таким заявлением выступил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, сообщает ТАСС.

«Уже очень скоро единственной темой для любых международных встреч по Украине будет безоговорочная капитуляция киевского режима. Советую всем вам заранее к этому подготовиться», — заявил Небензя.

В Киеве заявили о приближении критического момента для Украины

Ранее МИД России заявил о недоверии к Швейцарии как к площадке конференции по Украине из-за ее предвзятого отношения к военному конфликту и открытой поддержки Киева.