Россия не будет принимать участие во встрече по «формуле Зеленского» в Швейцарии, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова. RT на русском

«Хочется пресечь очередную волну спекуляций относительно якобы вариативности российского участия в очередной сходке по «формуле Зеленского»: Россия участвовать не будет и не собиралась», - подтвердила дипломат позицию Москвы. ТАСС

Захарова также добавила, что Швейцария утратила нейтральный статус, необходимый для переговорной площадки. Она подчеркнула, что странам Запада необходим не мир, а лишь перемирие на Украине. Lenta.ru

Ранее информацию о том, что российская сторона не намерена участвовать во встрече, подтвердил министр иностранных дел Швейцарии Иньяцио Кассис. При этом он подчеркнул, что "ни один мирный процесс не может проводиться без России, даже если ее не будет на первой встрече". Российская газета