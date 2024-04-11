Россия может пересмотреть мораторий на размещение ракет средней и малой дальности

Россия может пересмотреть свой односторонний мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД). Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, его слова приводит РИА Новости.

«Как недавно обсуждалось в ходе визита министра иностранных дел РФ в Пекин, на двойное сдерживание мы должным ответить двойным противодействием. Одним из пунктов такого противодействия, несомненно, будет пересмотр нашего подхода к объявленному в 2018 году нашим президентом (Владимиром Путиным – прим. ред.) одностороннего моратория на развертывание подобных систем», — подчеркнул он.

Осенью прошлого года Рябков заявлял, что запрещенные ракеты средней и меньшей дальности (РСМД) американского производства могут появиться в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Он также отмечал, что у Запада не возникло откликов на призыв России объявить мораторий на размещение РСМД, значит, основания для сохранения российского моратория исчезают.

В сентябре 2023 года президент РФ обратился к странам НАТО, предложив ввести мораторий на размещение ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

В документе описывалась ситуация вокруг расторжения советско-американского Договора 1987 года о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), которое состоялось 2 августа. Путин призвал лидеров поддержать усилия России и выступить за введение в рамках НАТО моратория на развертывание РСМД наземного базирования, аналогичного тому, которое объявила Россия.