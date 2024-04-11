Лавров прибыл в Минск

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в столицу Белоруссии для участия в очередном заседании Совета министров иностранных дел (СМИД) СНГ, которое пройдет 12 апреля под его председательством. Самолет главы российского дипведомства приземлился в аэропорту Минска, передает корреспондент ТАСС.

В мероприятии примут участие делегации восьми внешнеполитических ведомств, не считая принимающей стороны. Как ожидается, они обсудят широкий круг международных и региональных тем с акцентом на сотрудничестве в сфере безопасности.

Кроме того, на полях заседания в Минске Лавров примет участие в седьмой встрече глав внешнеполитических ведомств России и государств Центральной Азии - Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Как ранее проинформировали в МИД РФ, участники встречи обсудят ход работы по реализации договоренностей, достигнутых по итогам первого саммита Россия - Центральная Азия 14 октября 2022 года в Астане, предполагается также обмен мнениями по ключевым международным и региональным вопросам. Отдельное внимание будет уделено экологической проблематике и перспективам сотрудничества в этой важной сфере.