В Кресле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко после 19:00.
«Уже вечером... начнётся часть, посвящённая рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов и они продолжат свою беседу за рабочим обедом», — сказал он.
Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе — «реализацию заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге».