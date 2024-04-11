В Кресле анонсировали переговоры Путина и Лукашенко

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков анонсировал переговоры российского лидера с белорусским коллегой Александром Лукашенко после 19:00.

«Уже вечером... начнётся часть, посвящённая рабочему визиту в Москву президента Белоруссии Александра Григорьевича Лукашенко. Будет беседа двух президентов и они продолжат свою беседу за рабочим обедом», — сказал он.

Ранее сообщалось, что стороны обсудят вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, в том числе — «реализацию заседания Высшего Государственного совета Союзного государства, состоявшегося 29 января в Санкт-Петербурге».