Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность участия России в переговорах по украинской «формуле мира» в Швейцарии. ТАСС

«Сначала надо понять, о чем там идет речь. О какой формуле мира. Переговорный процесс без России — бессмысленный. По сути является переговорным процессом в пустую», — сообщил Песков. Ura.Ru

Он отметил, что президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Россия сохраняет открытость для переговорного процесса. «Он является предпочтительным для наших задач, но когда этот процесс сами себе запретили украинцы, мы пока не видим никаких горизонтов впереди», — добавил представитель Кремля. Газета.Ru