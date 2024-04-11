Володин призвал страны БРИКС обмениваться опытом в сфере борьбы с терроризмом

Обмен опытом законотворчества в сферах безопасности и борьбы с терроризмом важен в сотрудничестве со странами БРИКС. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на встрече с парламентариями из стран БРИКС.

Стороны обсудили сотрудничество между Россией и другими государствами - участниками объединения, сообщает официальный сайт Госдумы.

"Расширение БРИКС говорит о его растущем авторитете в мире, возможности влиять на выработку глобальных решений", - подчеркнул Володин.

По его словам, важным направлением сотрудничества со странами БРИКС должен стать обмен законотворческой практикой. Спикер перечислил такие сферы, как безопасность, борьба с терроризмом, развитие энергетики, туризма, охрана окружающей среды и целый ряд других. Он призвал активнее взаимодействовать на уровне профильных комитетов парламентов стран БРИКС.

Володин также обратил внимание на то, что сегодня объединение "притягивает все больше сторонников и единомышленников: о намерении присоединиться к объединению в том или ином формате заявили уже порядка трех десятков государств".

Он подчеркнул, что цифры говорят сами за себя: сегодня на страны БРИКС приходится 35,6% глобального ВВП по паритету покупательной способности, тогда как на страны "Большой семерки" - 30,3%. "К 2028 году ситуация еще больше изменится в пользу БРИКС: 36,6% против 27,8%", - подчеркнул председатель Госдумы.

Володин напомнил, что в этом году Россия председательствует в БРИКС, запланировано проведение Х Парламентского форума БРИКС, который пройдет в Санкт-Петербурге.

Во встрече приняли участие парламентарии и дипломаты из Китая, ЮАР, Бразилии, Индии, а также из Объединенных Арабских Эмиратов, Египта, Ирана и Эфиопии.