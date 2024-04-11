Захарова ответила на слова Борреля о выборах в России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на критику прошедших в стране президентских выборов со стороны главы евродипломатии Жозепа Борреля. Его заявление она прокомментировала в своем Telegram-канале.

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Захарова процитировала слова Борреля, назвавшего «иронией» выборы главы государства. Он также высказал мнение, что они не соответствовали демократическим стандартам.

Захарова отметила, что дипломату не следует говорить про иронию и демократию. «Настоящая и очень горькая ирония — это наштампованные Евросоюзом по американским доносам санкции, уничтожение собственной экономики, воровство российских активов», — заявила она.

Ранее Боррель указал, что выборы президента России прошли якобы в «ограниченной политической обстановке». Он добавил, что Евросоюз отказывается признавать выборы в Крыму, Севастополе и новых регионах России.