Россия расширила санкции против Великобритании

МИД России в качестве ответной меры ввел санкции против 22 граждан Великобритании. Об этом сообщается на сайте ведомства.

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В МИД уточнили, что под санкции попали представители госорганов, IT-сектора и рынка юридических услуг Великобритании. В частности, в российском «стоп-листе» оказались сотрудники компании Micro Focus, которая предоставляет Украине программное обеспечение и услуги киберзащиты, необходимые в процессе сбора данных в целях нанесения ударов по ВС РФ и инфраструктуре страны.

Также санкции были введены в отношении лиц, «причастных к попыткам навязать экономоператорам государств Центральной Азии соблюдение нелегитимных односторонних рестрикций, введенных Западом», чтобы «задушить» российскую экономику.

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что курс Лондона на всестороннюю поддержку украинских неонацистов обречен на провал и ведет лишь к дальнейшему затягиванию конфликта и новым жертвам среди мирного населения. В Великобритании также должны осознать контрпродуктивность продолжения антироссийской санкционной политики, которая неизбежно получит жесткий отпор с нашей стороны», — говорится в тексте.

Всего МИД РФ ввел санкции против 22 граждан Великобритании. Им запрещен въезд в Россию.