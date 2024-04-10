В МИД России назвали атаку Киева на журналистов в ЛНР преступной акцией

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона расценивает атаку киевского режима на российских журналистов программы «Вести Луганск» в ЛНР как очередную преступную акцию.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«Расцениваем данный инцидент как очередную преступную акцию режима Зеленского, который продолжает рассматривать отечественных журналистов и военкоров в качестве приоритетных целей для огневого поражения, более того, открыто этим бравирует», — указала дипломат.

Уточнятся, что Украина активно применяет террористические методы для убийства гражданских, включая журналистов, и всё это происходит при молчаливом согласии кураторов Украины с Запада и ангажированных правозащитных структур.

10 апреля на Кременском направлении съёмочная группа «Вести Луганск» попала под обстрел. Оператор был ранен в ногу, корреспондент получил контузию.