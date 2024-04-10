Политолог оценил планы Румынии объединиться с Молдавией

Политолог Сергей Марков в разговоре с Рамблером высказался о планах властей Румынии объединить страну с Молдавией, а также прокомментировал визит главы Гагаузской автономии Молдавии Евгении Гуцул в Россию.

Ранее Гуцул посетила Россию и встретилась с президентом страны Владимиром Путиным. Она рассказывала, что на встрече обсуждалась помощь автономии и льготные пошлины. Кроме того, глава автономии подчеркивала, что Гагаузия примет меры в случае решения Молдавии объединиться с Румынией. Шаги Молдавии, направленные на разрыв соглашений с РФ, она называла необдуманными.

Гагаузы – это народ тюркского происхождения и православной веры, это интересное сочетание. При этом все они очень пророссийские, собственно, как и большинство населения Молдавии. Но население Молдавии подвергается интенсивной обработке со стороны Румынии, в рамках которой идет активная работа с молдавской молодежью. Молдавский и румынский языки очень похожи, и румынам удалось перетащить небольшую часть населения Молдавии на прорумынскую, прозападную и антироссийскую основу. Однако в Гагаузии этого не произошло, поэтому там наблюдается концентрация пророссийских настроений. План Румынии – это работа с молодежью и с молдавскими элитами, благодаря которой там хотят привести к власти свое правительство и совершить объединение Румынии с Молдавией, то есть речь едет об аншлюсе Молдавии. И многое в этом плане Румынии еже удалось – молдавская молодежь не ее стороне, а все правительство страны – с румынскими паспортами. Сергей Марков Политолог, директор Института политических исследований

На пути объединения Румынии и Молдавии существует несколько внешних и внутренних препятствий, подчеркнул политолог.

«США, скорее, выступают за аншлюс, однако Евросоюз против него. Евросоюзу не нужны вот эти - «Великая Польша», «Великая Венгния», «Великая Румыния». Евробюрократии тем лучше, чем мельче все эти государства. Кроме того, большинство населения Молдавии тоже против объединения, а все население Гагаузии – категорически против него. И позиция Гагаузии не имела бы такого большого значения, если бы она не была выражением и концентрацией позиции большинства жителей Молдавии. Если бы это было не так, то гагаузов уже давно бы подавили», - отметил эксперт.

Целью визита Гуцул в Россию стало согласование позиций сторон, добавил Марков.

«Понятно, что с военной точки зрения Россия сейчас прямо помочь не может, поскольку для этого придется прорываться через Одессу. Однако сама угроза возможного военного воздействия России, конечно, действует на [президента Молдавии Майю] Санду и на молдавское руководство охлаждающе. Власти Молдавии считают, что сейчас они не могут прогнозировать действия России, поэтому позиция маленькой Гагаузии играет решающую роль в том, чтобы руководство Молдавии сказало: «Нет, все-таки мы не пойдем на этот румынский план, это слишком опасно»», - заявил он.

Вместе с тем Марков прокомментировал заявление Гуцул о том, что она готова обратиться за помощью ко всем странам, включая Россию, если власти Молдавии решат вводить войска в регион в ответ на объявление им независимости.

«Здесь речь идет о том, что если власти Молдавии введут войска, то в Гагаузии обратятся к Брюсселю, ведь там знают, что Брюссель выступает против аншлюса Молдавии Румынией. Обращение к России также означает, мол, введите войска. Кая я уже отмечал, в Молдавии этого боятся… Но в Гагаузии подчеркивали, что объявят о независимости только в том случае, если власти Молдавии пойдут на объединение с Румынией, и Санду, являющаяся сторонником аншлюса, этого побаивается. Она понимает, что в случае чего ее могут свергнуть. Поэтому я бы не исключал, что в закадровом формате Санду сказала главе Гагаузии Гуцул, мол, давай, сделай там заявление посмелее – дашь нам пас, а мы скажем, смотрите, как жестко они ставят вопрос, в этих условия мы не можем пойти на объединение с Румынией», - заключил эксперт.

Президент Молдавии Санду ранее выразила недоумение из-за визита Гуцул в Россию.