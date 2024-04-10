Захарова призвала Ереван и Баку использовать язык дипломатии

Баку и Еревану следует снизить накал воинственной риторики, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она настаивает, что все территориальные споры между странами должны быть решены дипломатическим путем.

Все территориальные споры и взаимные претензии между Баку и Ереваном должны быть урегулированы политико-дипломатическими методами. Мы призываем стороны проявить максимальную сдержанность и снизить накал воинственной риторики, — заявила Захарова.

Она добавила, что Москва всегда готова содействовать в поиске решений, в том числе и в делимитации армяно-азербайджанской границы.