Россия готова к любому развитию событий с Североатлантическим альянсом в связи с возможной отправкой западных войск на Украину. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

Ей на брифинге задали вопрос, запрашивала ли российская сторона по дипломатическим каналам разъяснения Парижа относительно отправки войск на Украину. Дипломат ответила, что никаких разъяснений Россия не запрашивала и не собираемся это делать. «Мы принимаем эти агрессивные заявления к сведению. Мы готовы к любому развитию событий. Мы свою позицию обозначили», — подчеркнула она. Газета.Ru

Захарова добавила, что военно-политическое руководство НАТО наращивает силовой потенциал с прицелом на российское информационное пространство для подготовки и проведения киберопераций. По ее словам, Вашингтон вместе с союзниками используют сеть подконтрольных Агентству нацбезопасности США центров по периметру границ России. Это Эстония, Латвия, Финляндия. Деловая газета «Взгляд»