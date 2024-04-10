Песков заявил об учете новых регионов РФ при разрешении конфликта на Украине

Песков заявил об учете новых регионов России при разрешении конфликта на Украине
Вхождение в состав России новых регионов необходимо всем учитывать при разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.
Представитель Кремля отметил, что геополитические реалии на Украине на данный момент другие, как и в России.
«Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем», — добавил Песков.
Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления.
«Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — сказал он.
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