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Песков заявил об учете новых регионов России при разрешении конфликта на Украине

Вхождение в состав России новых регионов необходимо всем учитывать при разрешении конфликта на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Песков заявил об учете новых регионов РФ при разрешении конфликта на Украине
© globallookpress.com

Представитель Кремля отметил, что геополитические реалии на Украине на данный момент другие, как и в России.

«Российская Федерация стала больше, у нее появилось четыре новых региона. Это необходимо учитывать всем», — добавил Песков.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Bild об имеющемся у Украины плане нового контрнаступления.

«Мы обязательно победим. У нас нет альтернативы. Но я не могу обещать этого и назвать дату», — сказал он.
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