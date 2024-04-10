МИД назвал нападение на посольство России в Литве результатом русофобии

Россия считает атаку на свое посольство в Литве результатом русофобской политики Вильнюса, требует объективного расследования и наказания виновных, заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. ТАСС

Захарова указала, что Россия требует расследовать произошедшее в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года. Всех виновных она призвала наказать, а РФ возместить ущерб за порчу здания. Москва24

Ранее здания посольства России в Литве забросали бутылками с зажигательной смесью. Это продолжалось две ночи подряд, произошедшее зафиксировали камеры видеонаблюдения. В результате на здании остались следы огня и дыма. Никто из дипломатов не пострадал. Lenta.ru