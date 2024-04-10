Заявления западных официальных лиц об ударах по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) без привязки к ответственности за них Украины безответственны. Это в интервью радио «Спутник» МИД России Мария Захарова.

«Безрассудно заявлять о том, что эти атаки на Запорожскую атомную электростанцию не носят привязки к киевскому режиму. Вот что безрассудно», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, как только на Западе «произнесут "атака киевского режима на Запорожскую АЭС", то рассыплется полностью их миф о свободном, демократическом, основанном на законе» государстве Украина.

Дипломат Ульянов заявил, что в Вене пройдет заседание МАГАТЭ по удару по ЗАЭС

Ранее директор ЗАЭС Юрий Черничук заявил, что украинские обстрелы создают прямую угрозу безопасности электростанции.