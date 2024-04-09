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Россия запросила на 12 апреля заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила в Совете Безопасности (СБ) ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевским властям. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. ТАСС

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский в Telegram. RT на русском

Он также отметил, что 11 апреля по инициативе стран Запада может состояться заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Говорит Москва

Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву
© РИА Новости
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