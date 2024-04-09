Россия запросила заседание СБ ООН по поставкам оружия Киеву

Россия запросила в Совете Безопасности (СБ) ООН на 12 апреля заседание по западным поставкам вооружений киевским властям. Об этом сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при всемирной организации Дмитрий Полянский. ТАСС

«Мы, опять-таки, дабы не ломать традицию и не давать западникам беспрепятственно продвигать свой нарратив, запросили на 10:00 по Нью-Йорку 12 апреля отдельное заседание по поставкам западного оружия киевскому режиму», — написал Полянский в Telegram. RT на русском

Он также отметил, что 11 апреля по инициативе стран Запада может состояться заседание Совбеза ООН по гуманитарной ситуации на Украине. Говорит Москва