Патрушев: США, борясь с Россией, стараются разрушить ее культуру и ценности

Соединенные Штаты, считая главным противником Россию, стараются разрушить ее культуру и традиционные ценности, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев в ходе заседания научного совета. RT на русском

«В борьбе за свою мировую гегемонию США главным противником определили Россию. При этом основные усилия направлены на разрушение традиционных российских духовно-нравственных ценностей и многонациональной культуры», — пояснил он. ТАСС

Патрушев подчеркнул, что Соединенные Штаты активно применяют информационные технологии для борьбы с государствами, отстаивающими собственную независимость. «Мировому сообществу <...> навязываются <...> так называемые правила ответственного поведения в цифровой среде», — отметил он. Газета.Ru