Володин предложил депутатам выехать в пострадавшие от паводков регионы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин на пленарном заседании предложил депутатам от регионов, где прошли паводки, выехать на места для помощи пострадавшим. Об этом сообщает пресс-служба палаты парламента. ТАСС

«Давайте быть более ответственными. Если в наших избирательных округах случается какая-то беда, надо быть с людьми, помогать им», - подчеркнул спикер. Российская газета

Он напомнил, что Нина Останина, Виктор Заварзин, Олег Димов и другие депутаты, представляющие Оренбургскую область, «не дожидаясь решений, выехали к себе в избирательные округа». «Затем вернувшись уже в Госдуму, в рамках профильного комитета предложат решение, которое правильно будет обсудить, и если необходимо в этой части принять законодательные решения, мы их с вами примем», — сказал Володин. Парламентская газета