Песков: РФ готова обсуждать новые условия безопасности в Европе

Из-за меняющейся ситуации в мире Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) потерял свою актуальность, однако Россия готова к переговорам о новых условиях гарантий безопасности в Европе. Как сообщает ТАСС, об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что ДОВСЕ ограничивал численность пяти основных категорий обычных вооружений и техники для стран НАТО и бывших участников организации Варшавского договора. Россия приостановила действие документа в 2007 году и полностью отказалась от него в ноябре 2023 года. После этого о приостановке своих обязательств заявили США и НАТО. 8 апреля из ДОВСЕ вышла Турция.

«В целом этот документ во многом сейчас свою жизнеспособность потерял в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации», — прокомментировал Песков решение Анкары.

Представитель Кремля добавил, что сложившаяся ситуация вызвана «деградацией системы безопасности» в Европе. Она требует совместного диалога для выработки нового режима и единого мировоззрения в области безопасности и стратегической стабильности. Песков подчеркнул, что сейчас этого нет, и не по вине России.