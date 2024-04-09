Песков прокомментировал ситуацию с паводками в Оренбургской области

Ситуация с паводками в Оренбургской области остается сложной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во вторник, 9 апреля.

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По его словам, этот вопрос находится в центре внимания главы государства Владимира Путина.

— Паводки остаются в центре внимания, в том числе в центре внимания президента — он продолжает регулярно получать информацию, — цитирует официального представителя Кремля ТАСС.

На сегодняшний день из подтопленных домовладений и с приусадебных участков в регионе эвакуировано 6399 человек, в том числе 1768 детей. Ранним утром этого же дня в Оренбурге прозвучала сирена. Местные власти призвали всех, кто находится в зоне возможного подтопления, немедленно эвакуироваться.

Пик паводка ожидается в Оренбурге к 10 апреля, сообщил ранее руководитель Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Игорь Шумаков.

После прорыва дамбы в Оренбургской области 5 апреля началось сильнейшее наводнение. «Вечерняя Москва» обсудила с экспертами, как долго может продлиться паводок в Оренбургской области.