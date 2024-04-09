Песков назвал ДОВСЕ нежизнеспособным в нынешней ситуации

Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) в нынешних обстоятельствах во многом потерял свою жизнеспособность. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ответ на вопрос, не вызывает ли у Москвы опасений выход Турции из договора. ТАСС

«В целом, этот документ потерял свою жизнеспособность в силу изменившихся геополитических условий и стратегической ситуации. Эта ситуация вызвана в целом деградацией системы безопасности в Европе. И это требует совместного диалога для выработки новых режимов и нового единого мировоззрения в области безопасности и стратстабильности. Сейчас этот диалог, к сожалению, отсутствует не по вине Российской Федерации», — пояснил Песков. Ura.Ru

Турция 8 апреля приостановила свое участие в ДОВСЕ. Договором ограничивалось количество танков, артиллерийских системы и военных самолетов. Газета.Ru